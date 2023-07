Sorpresa a Uomini e Donne | matrimonio per l’amata coppia | “Ci siamo sposati | volevamo dirvelo”

(Di lunedì 3 luglio 2023) Sono trascorsi ben dodici anni da quando Anna Puca e Valerio Lippolis si sono presentati nello studio di, facevano parte del parterre Under che all’epoca era chiamato pure Ragazzi e Ragazze. Da quel momento non si sono più lasciati, le figlie, mancava solo il, che ora hanno celebrato. Il sentimento che li ha prima folgorati, come un fulmine a ciel sereno, e poi legati indissolubilmente fino ad oggi è stato evidente sin dalla prima volta che Anna Puca e Valerio Lippolis si sono incrociati in quel di, sotto lo sguardo di Maria De Filippi. Dopo le due gemelline finalmente le loro nozze.: Anna e Valerio si sonoI telespettatori non potevano ...

Coppia die Donne pronta a stupire: tutti i progetti in cantiere Intanto in questi mesi si è ...per prendere casa insieme e non è detto che terminata l'estate non possano fare una bella...... tuttavia, sta imbastendo la storia che i "funzionari occidentali" sono stati "colti di". ... Glidi Wagner hanno una sorta di status leggendario in Russia - i russi generalmente ...... sia tra gliche tra le donne. Come di consueto non dobbiamo però mancare l'appuntamento con ... Nessunacon una Top Ten immutata nel circuito mentre il primo salto è quello dell'...

Uomini e Donne, sorpresa per una nota ex corteggiatrice: Mare Fuori è il suo prossimo passo Nuovomille.it

Tra gli invitati alle nozze riservatissime della cantante Annalisa e del compagno Francesco Muglia, presente anche Maria De Filippi con un look sgargiante ...Uno dei due è stato sorpreso mentre vendeva cocaina a Bolzaneto, con sé aveva le chiavi dell'abitazione trasformata in magazzino ...