“Sono senza parole” Temptation Island | la fidanzata non se l’aspettava Pubblico scatenato

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 3 luglio 2023)2023, c’è grande attesa per la seconda puntata di questa stagione. Va in onda lunedì 3 luglio, su Canale 5 e in prima serata, ma poche ore fa gli account social del docu reality condotto da Filippo Bisciglia hanno diffuso un nuovo video di anticipazioni. Sappiamo già che per qualcuno è stata già chiesta la resa dei conti: Isabella vuole il falò di confronto anticipato e resta da scoprire se Manu accetterà o meno. Ma anche un fidanzato sembra aver chiesto al conduttore il faccia a faccia con la sua metà. Non sappiamo ancora chi, ma nel promo del secondo appuntamento di2023 si vede Filippo Bisciglia entrare nel villaggio delle fidanzate e dare l’annuncio. A chi sarà destinato? Ma a proposito di fidanzate, l’ultimissimo filmato spoilera la reazione a dir poco scioccata di una di ...