Sono 5 i palestinesi uccisi da Israele a Jenin

Numerose le ambulanze giunte sul luogo degli scontri tra forze israeliane e militantiper portare i feriti in ospedale. L'esercito israeliano ha affermato di aver lanciato attacchi con ...La radio militare aggiunge chein corso combattimenti e che fra ici"diversi uccisi". In parti della città è stata interrotta la erogazione della corrente elettrica. Secondo l'...... un'operazione militare su larga scala che ha provocato la morte di almeno cinque(... Richard Hecht, il quale ha aggiunto che sia l'Autorità palestinese che la Giordaniastate ...

Cisgiordania, attacco israeliano a Jenin: almeno 3 palestinesi uccisi Sky Tg24

E' di almeno 4 morti e diversi feriti il bilancio provvisorio dell'attacco sferrato dall'esercito israeliano a Jenin, nel nord della Cisgiordania, ...In un attacco via terra e via aria dell’esercito israeliano contro Jenin e il suo campo profughi nella Cisgiordania settentrionale, il numero dei palestinesi uccisi è salito a 4, secondo quanto riport ...