Sondaggi politici | Fratelli d’Italia e Pd in calo

(Di lunedì 3 luglio 2023) (Adnkronos) –d'Italia e Pd in. Movimento 5 Stelle stabile, Lega e Forza Italia in salita. E' il quadro che ilo Swg per il Tg La7 delinea in base alle intenzioni di voto registrate oggi.d'Italia cede lo 0,3% ma il partito di Giorgia Meloni si conferma ampiamente il primo con il 28,3%. Scende anche il Pd di Elly Schlein, che cede lo 0,2% e si attesta al 20,1%. Il M5S di Giuseppe Conte è fermo al 16,3%. La Lega guadagna lo 0,3% e arriva al 9,6%, mentre Forza Italia cresce dello 0,4% e vale il 7,5%. Azione sale al 3,7%, mentre Verdi e Sinistra rimangono al 3,3%. Italia Viva scende al 3%, +Europa sale al 2,6%. Seguono Per l'Italia con Paragone (1,9%) e Unione Popolare (1,7%). —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

