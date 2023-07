(Di lunedì 3 luglio 2023) Mai sottovalutare l’importanza dei. Vi stendereste sotto il sole di agosto senza un minimo di protezione sulla pelle? Probabilmente no. Ma viso e corpo non sono gli unici a risentire dei danni causati dai raggi UV. Anche alla, in vacanza, vanno riservate attenzioni particolari. Prima, durante e dopo l’esposizione. Ecco perché bisogna agire su più fronti. Innanzitutto preparando icon largo anticipo alle vacanze con degli integratori specifici, poi conricche e, soprattutto, con un taglio che valorizzi laal naturale così da poterla gestire senza stress, “mandando in ferie” gli strumenti di styling.: la routine dell’Non tutti sanno che il sole danneggia i ...

Effetto chapeau Mai sottovalutare l'importanza dei. Vi stendereste sotto il sole di agosto senza un minimo di protezione sulla pelle Probabilmente no. Ma viso e corpo non sono gli unici a risentire dei danni causati dai raggi UV. ...Ma nel panorama latino non è certo l'unica beauty addicted : basti pensare aiStrawberry ... 50 anni, che ha debuttato in questo business con il marchio Toty focalizzato sulle protezioni...Nello specifico si parla di oli per, creme o filtri, profumi. L'allergia da contatto L'allergia da contatto è provocata, appunto, dal 'contatto' con qualcosa che provoca irritazione: ...

Solari capelli: formule per proteggere la chioma in estate AMICA - La rivista moda donna

In estate, mai senza solari capelli perché proteggono la chioma da raggi UV, vento, cloro e salsedine. Ecco come usarli. I consigli ...Un gesto smart per domare la chioma prima delle vacanze La cheratina, soluzione passepartout per capelli più forti e lucenti. Sigilla le cuticole, lucida, elimina l'effetto crespo. Non immaginate nes ...