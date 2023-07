Social che diventano anti-sociali I casi Twitter e Reddit

Leggi su formiche

(Di lunedì 3 luglio 2023) Ottocento tweet al giorno per gli account non verificati e ottomila per quelli che godono dei benefici (a pagamento) della spunta azzurra. Pochi giorni fa il nuovo capo di, Elon Musk, ha annunciato i limiti temporanei della piattaforma per combattere quelli che considera i meccanismi di manipolazione e data scraping del sistema. Per i nuovi account, che non sono ancora verificati, il numero dei tweet leggibili scende a 400. La stretta iniziale di Musk era di 6000 tweet per gli utenti verificati e 600 per quelli non verificati, ma dopo poco sono stati modificati. La giustificazione? Per l’imprenditore, quasi tutte le aziende che si occupano di intelligenza artificiale, dalle start-up ai più grandi gruppi del mondo, stavano raccogliendo “grandi qutà di dati”. Per questo il “tetto massimo” si presenta come un meccanismo “per affrontare livelli ...