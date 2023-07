Soccorso Alpino a Fonteno | in corso il recupero di una speleologa infortunata in una grotta

(Di lunedì 3 luglio 2023). È inildi unaall’interno di una, la “Bueno”. La IX Delegazione speleologica del Cnsas Lombardo è stata attivata nella serata di domenica 2 luglio per le operazioni di: a supporto sono intervenute le delegazioni speleologiche di Veneto e Trentino, in arrivo anche tecnici da Piemonte ed Emilia Romagna. La ragazza si trovava a una profondità di circa 150 metri, in un tratto di morfologia complessa, tuttora in esplorazione. Seguiranno aggiornamenti.

I tecnici delstanno lavorando in provincia di Bergamo per recuperare una speleologa che si è infortunata in una grotta a circa 150 metri di profondità. L'intervento è in corso a Fonteno. La IX ...Intervenute anche le squadre VVF SAF eSul posto sono intervenute anche gli uomini della squadra Saf - Speleo Alpinistica Fluviale - ed il

