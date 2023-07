Smaltimento delle bioplastiche | presentato il progetto Asia-Biorepack VIDEO

(Di lunedì 3 luglio 2023) Tempo di lettura: 3 minuti Migliorare il servizio di raccolta differenziata e migliorarne sia la percentuale che il tasso di riciclo, che attualmente ammontano rispettivamente al 66,8% e 55,64%. E’ questo l’obiettivo della collaborazione tra l’e il consorzioche si propone di mettere in campo un piano di sensibilizzazione al corretto utilizzo edella bioplastica compostabile. Si tratta di un materiale innovativo, alternativo alla plastica tradizionale, che se riciclato correttamente con i rifiuti umidi organici diventa compost, prezioso nutrimento per il terreno. E’ prevista una campagna di comunicazione rivolta ai cittadini affinché possano riconoscere e utilizzare correttamente gli imballaggi in bioplastica. Come è possibile capire quali sono? Innanzitutto leggendo con attenzione l’etichetta. Generalmente ...

