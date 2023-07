Skriniar e Inter oltre il gelo post-addio | una storia finita male da non replicare

(Di lunedì 3 luglio 2023)ormai fa parte del passato dell’ma al momento difficilmente esistono i presupi per creare un futuro – anche a distanza – di stima reciproca. La sempre più rumorosa separazione tra il difensore slovacco e la società nerazzurra crea un raro precedente che sicuramente non dovrà essere più replicato, ma adesso bisogna pensare solo al presente ROTTURA TOTALE – Ringraziamenti e saluti per tutti. O quasi. Forse. L’tra Milane l’è più difficile di ciò che si poteva pensare già sei mesi fa. Le due parti coinvolte nella separazione più dannosa possibile per la situazione storica in cui versa la società nerazzurra non vogliono seppellire l’ascia di guerra. Anzi, probabilmente seguiranno altre puntate dopo il finale di stagione. Lo spin-off è atteso dopo ...

... il cui contratto è scaduto ma che non è ancora stato salutato ufficialmente dall'come avvenuto con altri addii a parametro zero come Gagliardini e. Handanovic potrebbe trovare un ...Commenta per primo L'lavora a un altro colpo in difesa e, dopo aver visto sfumare Azpilicueta è tornata con forza ... nelle battute conclusive del mercato invernale, il mancato addio di...Dopo aver visto sfumare il colpo Azpilicueta, l'va a caccia di un altro difensore per rimpiazzare: e spunta un ex JuventusC'è un ex difensore Juventus nel mirino dell', tornata sulle tracce di uno stopper dopo aver perso ...

Nella mole di lavoro che Marotta e Ausilio devono sbrigare in questo mercato, non va dimenticata la ricerca di un difensore che sostituisca Milan Skriniar, che due giorni fa ha dato ...Proseguono le vacanze per i giocatori dopo la lunghissima stagione, ma ovviamente il calciomercato non si ferma mai e le trattative impazzano ...