Sinner non si nasconde | è carico e lancia la sfida

(Di lunedì 3 luglio 2023) L’attesa è finita, oggi inizia ufficialmente il torneo più prestigioso dell’anno: tutti contro Novak Djokovic, a caccia del suo ottavo titolo PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM L’attesa è finita, lo show può incominciare. Alle ore 12 di oggi, lunedì 3 luglio, inizierà l’edizione 2023 di Wimbledon. Il grande favorito, ovviamente, è Novak Djokovic, a caccia Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Il ranking Atp aggiornato a lunedì 3 lugliovede cambiamenti all'interno della top - 10. All'inizio del torneo di Wimbldon c'è ancora Carlos ... Ruud e Tsitsipas in top - 5, con Jannikche è ...Che è'. Se Wimbledonlo vince Djokovic chi lo vince 'Diciamo cheè sicuro ma lo vince lui. Altrimenti, è un terno al lotto. Direi Alcaraz: gli sta crescendo la C di campione. Poi ce ...Perparlare di come perfino Novak Djokovic sia stato vittima del suo ego virtuale durante la ... Jannikrisponde: "Lui è davvero incredibile e sono pochi quelli che possono batterlo: Alcaraz, ...

Wilander su Sinner: «A Wimbledon ritroverà il suo tennis. Ma il servizio deve diventare un'arma» Corriere della Sera

Un momento difficile, la decisione di non "postare" più ma ora si ricomincia lì dove si era finito: da Sonego Era accaduto anche a Spiderman, ovvero all'attore Tom Holland: dopo il successo ad un cert ...Il 7 volte re Slam e commentatore tv: «Sinner non ha paura di niente e di nessuno: sta mettendo su massa, tra 2-3 anni sarà completo. Non legga i commenti sui social, né brutti né belli». Sul paragone ...