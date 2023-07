«Sinner mi piace perché non ha paura Ma deve migliorare il servizio» Wilander

(Di lunedì 3 luglio 2023) Oggi comincia Wimbledon. Il Corriere della sera intervista l’ex tennista Mats. Argomento:. Cosa ledi più di lui? «Non ha, di niente e nessuno. Non teme Alcaraz, che ha già battuto, a Wimbledon è andato avanti due set a zero con Djokovic. Lasciatelo tranquillo: con meno aspettative si gioca più leggeri, più liberi. Spero che Jannik sia bravo a staccarsi dai social e a non leggere ogni commento, nel bene e nel male». I ritiri le insinuano dubbi sulla tenuta fisica di? «Nessuno. È partito magrolino, sta mettendo su muscoli: lo vedo lavorare duramente in palestra ai tornei. L’errore è paragonarlo ad Alcaraz, più giovane e muscoloso. Ma Carlos era già uomo minorenne, oggi è un giocatore formato». Se lei fosse il suo coach, quale priorità avrebbe? «Il ...

Musetti è l'italiano che ledi più. 'È quello che gioca meglio ma non è il più forte. Che è'. Se Wimbledon non lo vince Djokovic chi lo vince 'Diciamo che non è sicuro ma lo vince lui. ...... Berrettini sembra ottimista ("Ho tanta voglia di fare bene, di vivermi una partita comea me,... Jannikrisponde: "Lui è davvero incredibile e sono pochi quelli che possono batterlo: ...E i giovani A partee Musetti, tra i ventenni del tennis italiano c'è qualcuno che gliparticolarmente "Sono tanti e con stili diversi " dice "Sabbo" - Arnaldi sembra davanti a tutti, ...

Wilander su Sinner: «A Wimbledon ritroverà il suo tennis. Ma il servizio deve diventare un'arma» Corriere della Sera

Il 7 volte re Slam e commentatore tv: «Sinner non ha paura di niente e di nessuno: sta mettendo su massa, tra 2-3 anni sarà completo. Non legga i commenti sui social, né brutti né belli». Sul paragone ...Coach Vagnozzo ha criticato i tifosi di tennis difendendo Jannik Sinner per lo sviluppo altalenante visto negli ultimi mesi.