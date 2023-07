(Di lunedì 3 luglio 2023), Jannikfarà il proprio esordio a. Nel Tempio del tennis l’altoatesino affronterà il suo primo turno contro l’argentino Juan Manuel, fratello minore di Francisco. Una partita prevista sul Centrale, a completamento del, il cui primo match sarà alle 14.30 italiane, le 13.30 di Londra. LA DIRETTA LIVE DI-J.(3° MATCH DALLE 14.30) Un match, sulla carta, che dovrebbe alla portata di Jannik., giocatore mancino di 21 anni, ha le caratteristiche del più classico terraiolo e non dovrebbe avere la potenza nei colpi per impensierire il suo avversario. L’unica insidia potrebbe esserci per il fatto che parliamo di un tennista che, sfruttando ...

Stabile invece Jannikin ottava posizione, pochi punti di vantaggio su Fritz e curiosità per ... Franciscoguadagna punti ma non posizioni grazie alla vittoria ad Eastbourne e le zone ...Janniknel Pantheon di Wimbledon, insieme ad Alcaraz - il futuro - e in compagnia di Djokovic, ... opposto all'argentino Juan Manuel; ma forse un mezzo falso del Club pensando che fra i ...Lunedì debutterà contro l'argentino Juan Manuel, intanto Janniksi dice ottimista per la sua avventura a Wimbledon. 'Già lo scorso anno - ha dichiarato l'azzurro nel corso della conferenza stampa pre - torneo - ho dimostrato di ...

Sinner-J. Cerundolo oggi, Wimbledon 2023: orario lunedì 3 luglio, programma, tv, streaming OA Sport

Jannik Sinner, n. 8 del mondo, che avrà l’onore di esordire sul Centrale. Gli organizzatori hanno infatti deciso di piazzare la sfida tra l’altoatesino e l’argentino Juan Manuel Cerundolo, n. 110 Atp, ...Il 7 volte re Slam e commentatore tv: «Sinner non ha paura di niente e di nessuno: sta mettendo su massa, tra 2-3 anni sarà completo. Non legga i commenti sui social, né brutti né belli». Sul paragone ...