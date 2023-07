Simonetta Cardone uccisa da una Tesla contromano sulla Laurentina | il fratello | «Vittima di un incosciente | lei come Manuel» Controlli sul sistema di guida autonomo

Non stava usando il cellulare il 20enne alla guida della Tesla che sabato, su via Laurentina, si è scontrato con un'auto provocando la morte di una donna,, di 67 anni. Il ragazzo, a bordo con altri giovani, è indagato per omicidio stradale nell'ambito dell'inchiesta aperta dalla Procura di Roma, che ha disposto l'autopsia sulla vittima ...Il 20enne alla guida del suv Tesla che sabato sera, su via Laurentina, si è schiantato contro la Lancia Y dicausando la morte della donna, non stava parlando al cellulare. È quanto emerge dai primi accertamenti sui telefoni sequestrati ai cinque ragazzi che viaggiavano contromano a bordo ...è morta a un chilometro da casa perché si trovava nel posto sbagliato al momento sbagliato e per l'incoscienza di un ragazzo. Ho un figlio della stessa età del giovane che era al ...

Cinque giovani su una Tesla si scontrano frontalmente contro un'auto: Simonetta muore sul colpo RomaToday

Inquirenti disporranno una consulenza per accertare la velocità. Autopsia sul corpo della 67enne ...Il 20enne che era alla guida del suv, indagato per omicidio stradale, non stava usando il cellulare. Disposti accertamenti sulla velocità dell'auto e l'autopsia su Simonetta Cardone, la 67enne morta n ...