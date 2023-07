A parlare è Maria, direttore generale dell'(Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), che ha presentato il progetto Mer a Seif 2023, il festival dedicato alla ...L'evento si svolgerà all'interno della manifestazione "Sea Essence International Festival" e vedrà la partecipazione del Direttore generale, Maria. Temi centrali dell'incontro sono l'...Interverranno anche il direttore del Dipartimento nazionale di Protezione Civile Fabrizio Curcio, la Direttrice generale diMariae Alessandra Petrucci Rettrice dell'Università di ...

Siclari (Ispra): 400 milioni dal Pnrr per ecosistemi marini Agenzia askanews

Milano, 3 lug. (askanews) - "Il Mer (Marine Ecosystem Restoration) è il più grande progetto sul mare nell'ambito del Pnrr che vede Ispra nella sua qualità di soggetto attuatore e il ministero dell'Amb ...Focus sulla Blue Economy: per capire come si può abbinare la necessità di compiere la transizione ecologica al pur sempre importante bisogno di non impoverire le società ...