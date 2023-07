Si tuffa per salvare il figlio della compagna ma le onde lo stremano | docente muore a Oristano

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 luglio 2023) È morto per cercare diilil professore universitario Carlo Lugliè, 59 anni, che si trovava con la donna ed ildi 11 anni presso la spiaggia di Is Arenas, nell’Oristanese. Il mare era molto agitato, conche arrivavano anche a 4 metri, ma il ragazzino di 11 anni ha scelto di immergersi ugualmente, non riuscendo più a tornare a riva. Lugliè si èto e lo ha raggiunto, ma le forti correnti gli hanno reso impossibile tornare verso la spiaggia. Alcuni surfisti sono riusciti a traportare a riva l’uomo e il ragazzino, mentre sul posto giungevano il 118, l’elisoccorso e le motovedetteCapitaneria di Porto. Il bambino è stato trasportato all’ospedale in stato di ipotermia, ma per Lugliè, nonostante i tentativi ...