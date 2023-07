Si tuffa nel lago | ma trova la morte | dramma a Bracciano

Si tratta del secondo incidente tra i bagnanti del lagogiro di pochi giorni: solo il 22 giugno scorso, infatti, un ragazzo di 17 anni aveva subito la stessa sorte vicino alla località di Spinone ...SOSTIENICI Lascia questo campo vuoto Per ricevere gli aggiornamenti di Sardiniapost nella tua casella di posta inserisci la tua e - mailbox qui sotto: Nome * Email * Acconsento al trattamento ...Nella giornata di domenica due luglio un uomo di 32 anni, Orlando Gonzalez Puma, è scomparsolago di Endine , in val Cavallina, provincia di Bergamo. Stava trascorrendo una giornata nella ...

Si tuffa nel lago di Endine per aiutare la figlia della compagna e non riemerge: scomparso 32enne a Ranzanico Virgilio Notizie

RANZANICO. Orlando Gonzales Puma domenica 2 luglio stava facendo una gita in pedalò con la compagna e la figlia di lei. L'adolescente si è trovata in difficoltà, lui ha cercato di portarle soccorso ma ...