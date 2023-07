Shock nel Sannio | rinvenuti i cadaveri di due uomini

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 3 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoTragedia a San Marco dei Cavoti questo pomeriggio in via Catapan. Ritrovati senza vita i corpi di due persone. Un uomo è stato rinvenuto all'interno della propria abitazione privo di vita. Stando a una prima ricostruzione, i vicini di casa, allertati da uno sparo, hanno avvertito i Carabinieri della compagnia di San Bartolomeo in Galdo che sono intervenuti sul posto e hanno ritrovato il corpo a terra con un colpo alla testa. A breve distanza, in un capanno, è stato invece trovato il corpo di un altro uomo. Si suppone fosse il padre dell'altra persona deceduta, fatale, in questo caso, un colpo di fucile all'addome. Accertamenti in corso da parte dei militari per chiarire l'esatta dinamica di quanto sia avvenuto.