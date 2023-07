Shang-Chi 2 | uscita | trailer | cast e tutto ciò che sappiamo!

(Di lunedì 3 luglio 2023) Vediamo insieme cosa si sa del capitolo 2 di-Chi, in particolare data die trama Il primo film di-Chi è riuscito a conquistare il pubblico Marvel ed in parte anche la critica, mostrando per la prima volta un eroe asiatico e introducendo una storyline delnuova nel MCU. Il mondo magico in cui si svolge la storia è accattivante e potrebbe portare a inaspettati sviluppi. L’annuncio di un seguito è stato inevitabilmente quasi immediato:-Chi 2 si farà, anche se non è ancora chiaro quando. Certo è che il finale del primo film lascia spazio alle speculazioni circa il futuro del supereroe. Trama-Chi 2:, trama,Non abbiamo ancora ...

Proprio come ine tutte quelle cose che accadono lì. E...diavolo sarà Bad Bunny Bad Bunny è nell'universo Marvel.è Cosa sarà ".... Sex Education ), Hari Nef ( Assassination Nation, Transparent ), Alexandra Shipp (i film X - Men ), Kingsley Ben - Adir ( Quella notte a Miami, Peaky Blinders ), Simu Liu (e la leggenda ...... presente nel lusso grazie a Ferrari , ma anche a Louboutin ed alla cineseXia, acquistata su ...spazio per un polo italiano del lusso Renzo Rosso ha un'altra idea e nel 2024 quoterà OTB C'è...

Shang-Chi 2: uscita, trama, trailer, cast e tutto ciò che sappiamo! tuttoteK

Uscita, trama e trailer di Shang-Chi 2, seguito del primo MCU con un protagonista asiatico: ecco tutto quello che sappiamo finora.As the MCU continues expanding with new films and shows each year, plenty of big character reveals and cliffhangers have yet to be resolved.