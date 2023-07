Sgarbi | “Al MAXXI credevo di essere tra tre amici al bar”

' Non avevo capito di essere ad una serata ufficiale al, ma credevo di essere tra tre amici al bar, il presidente del Mart, Morgan e io. Un teatrino tra amici '. Così Vittoriodurante un corso di presentazione di un progetto di arte urbana ..."La libertà nasce prima di tutto dal rispetto della libertà degli altri". La citazione alla Nelson Mandela è di Rocco Siffredi, "pornostar forever", come lui stesso si definisce da quando ha "...Non entra nel merito del "linguaggio scurrile" utilizzato dal sottosegretario alla Cultura Vittoriodurante l'evento al museodi Roma, innescando polemiche nell'opinione pubblica, così come tra gli addetti ai lavori del museo e innescando critiche anche da parte del ministro della ...

Morgan: “Io e Sgarbi volgari e sessisti La serata al Maxxi è stata di altissimo valore culturale” la Repubblica

Chissà dove erano quei dipendenti del Maxxi, indignati per la presenza di Vittorio Sgarbi e per le sue intemperanze verbali con Morgan, nel 2019, quando c'era Giovanna Melandri presidente del Museo na ..."Non avevo capito di essere ad una serata ufficiale al MAXXI, ma credevo di essere tra tre amici al bar, il presidente del Mart, Morgan e io. Ero lì a fare un teatrino con amici. Il fraintendimento st ...