Settebello ko contro la Spagna nella finale della World Cup

(Di lunedì 3 luglio 2023) Gli azzurri di Campagna battuti 10-4 dai campioni del mondo in carica. ROMA - Nessun rimpianto, una condizione fisica non ancora ottimale di alcuni interpreti e la consapevolezza di essere sempre una grande squadra che anche dopo le sconfitte pesanti riesce sempre rialzarsi. Ilcede 10-4

