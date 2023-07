Seth Rollins | “Pensai di non poter più camminare”

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 3 luglio 2023)è “The Visionary” della WWE e ha fatto veramente molto per il business dal suo debutto per la compagnia più di un decennio fa. Si è garantito un posto nella WWE Hall Of Fame e continua a fare passi da gigante show dopo show.ha però preso un numero indefinito di bump spaventosi nel corso degli anni e sembra che uno di questi in particolare gli abbia fatto pensare di non riuscire più a. Mentre parlava con ESPN,ha rivelato che il peggior colpo subito della sua carriera è successo in uno spot con Dolph Ziggler a Hell in a Cell 2018, nel corso del main event tra Roman Reigns e Braun Strowman. “Era Roman Reigns contro Braun Strowman. Brock Lesnar era accorso al ring e aveva tirato giù la porta, rovinando l’intero match, e io e Dean Ambrose lo seguimmo. ...