Sergio Perez | “Sempre un piacere combattere con Sainz”

(Di lunedì 3 luglio 2023) La doppietta della Red Bull ha portato ovviamente la firma anche di, che è stato autore di una grande gara, che lo ha visto concludere sul terzo gradino del podio. Il confronto fino all’ultimo giro con Carlosha illuminato il Gran Premio d’Austria e di questo il messicano ne ha parlato anche nelle interviste del post gara. Dalle sue parole è emersa la sua soddisfazione per la gara: ecco cosa ha detto. Queste dunque alcune delle parole del pilota della Red Bull raccolte da motorsport.com con cui il messicano ha commentato la gara: “Sono molto contento. E’ stato un weekend complicato per me, anche fisicamente, perché giovedì sono stato piuttosto male: non sono riuscito a dormire e ho avuto la febbre alta. La squadra mi ha aiutato tantissimo, realizzando una buona strategia che mi ha permesso di rimontare fino al ...

Molto probabilmente il fatto che il giro veloce fosse nelle mani del compagno di boxha rappresentato un ulteriore incentivo per togliere questa soddisfazione al messicano.Weekend raddrizzato Al termine di un fine settimana non certo perfetto,è comunque riuscito a portarsi a casa due piazzamenti in top - 3 dalla trasferta austriaca: secondo ieri nella Sprint Race, terzo oggi nel GP vero e proprio . Un risultato da non ...... rimanendo accodato a Charles Leclerc nelle prime fasi di gara, poi esibendosi in alcuni sorpassi su piloti del calibro di Lewis Hamilton,e Lando Norris nella parte centrale, infine ...

Alessandro Secchi | Sergio Perez: "È stata una buona gara. Credo che questo weekend avevamo il passo e l'abbiamo mostrato sia nella Sprint che in gara. La ...Leclerc in Austria 2023: Il pilota monegasco della Scuderia Ferrari ha terminato il Gran Premio al Red Bull Ring in seconda posizione, massimizzando così il ...