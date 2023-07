Senatore russo | negli ultimi anni trasferiti 700mila bambini ucraini dalle zone di conflitto

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 3 luglio 2023) Le rivelazioni di Karasin al Guardian: "Hanno trovato rifugio da noi". Il capo del comitato di difesa della Duma Kartapolov alla Tass: "Il ritiro di Wagner non pone rischi per il nostro potenziale di combattimento". Per Medvedev l'apocalisse nucleare "è probabile"