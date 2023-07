Sei Sorelle | spoiler 3 luglio | Adela finisce in prigione

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 3 luglio 2023) Quest’oggi 3in daytime su RAI 1 andrà in onda una nuova puntata della soap di origine iberica Sei, che continuerà a tenere compagnia ai telespettatori della rete ammiraglia per tutta l’estate, fino alla metà del mese di settembre, quando poi sul piccolo schermo farà ritorno Il Paradiso delle Signore, con l’ottava stagione. Ma cosa accadrà nel corso della puntata odierna di Sei? Scopriamolo insieme. Anticipazioni Seipuntata del 3Tutto pronto per una nuova spumeggiante puntata della soap di origine iberica Sei. L’appuntamento di oggi vedrà ancora una volta i riflettori puntati su Le Silvia. Il colpo di scena arriverà quandoverrà arrestata e portata in. La donna si assumerà tutte le sue ...