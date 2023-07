Sei minuti di terrore in Canada per un tornado

Non ci sono stati feriti gravi ma il tornado che ha travolto un'area rurale in Canada ha distrutto ogni cosa trovata sul suo percorso (video youtube/Aaron ...Tempo di lettura: 4Una complessità spesso ignorata Uno studio condotto nell'arcipelago finlandese di Båtskär ha ... qui nel 2007 è stato messo in funzione un impianto eolico formato da...... poi ha cancellato, troppo tardi, pochi istanti sul web etimbrato. Non ci sono sostituti, ... Un addio molto algido, messaggio dovuto ma poco per 330 presenze, 25.131in campo, 43 assist, 31 ...

Il cacciatore di tempesta rincorre il mega-tornado per 6 minuti: le immagini incredibili dal Canada La7

"Rinviati a giudizio Flavio Boraso, ex direttore generale dell’Asl To3, e Antonio Marino, rappresentante legale di Althea Italia, che si è aggiudicato la fornitura con una procedura nel mirino della P ...La nazionale lusitana ha mostrato qual è il vero volto dell'Italia ancora fragile per questo livello di competizione, col Belgio per il 2°posto nel girone ...