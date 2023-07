Sei incinta e non lo sai | le sorprendenti ragioni spiegate da un ginecologo

(Di lunedì 3 luglio 2023) Oggi Notizie Hai mai sentito parlare del termine 'gravidanza invisibile'? Si tratta di quei casi in cui una donna non presenta il pancione tipico durante la gestazione. Un medico su TikTok ha spiegato il motivo di questo fenomeno, indicando che potrebbe essere causato da un utero retrovertato, interventi chirurgici precedenti o altre condizioni ginecologiche. Inoltre, le persone più alte hanno più probabilità di non mostrare un pancione evidente poiché lo sviluppo dell'utero viene spinto verso l'alto anziché verso l'esterno. Scopri di più su questa strana condizione nella nostra guida. Di cosa parliamo in questo articolo... Il termine "gravidanza invisibile" Spiegazione del fenomeno delle gravidanze invisibili Fattori che potrebbero portare a una gravidanza invisibile Influenza dell'anatomia e delle condizioni fisiche sulla visibilità del pancione Segni precoci riconoscibili di ...

