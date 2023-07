Se Dio vuole | come finisce il film?

(Di lunedì 3 luglio 2023) Se Diocon un grande punto interrogativo, Don Pietro muore? Tommaso arriverà all’ospedale proprio mentre il prete è stato ricoverato dopo un brutto incidente. Quest’ultimo sarà sottoposto ad una importante operazione dal neurochirurgo collega di Tommaso, che a sua volta non avrà la forza di assistere all’intervento. Proprio questi vedrà il mondo, dopo questo insegnamento, sotto un altro punto di vista. Tommaso De Luca, interpretato da Marco Giallini, è un famosissimo cardiochirurgo che vive con la moglie Carla (Laura Morante) che ormai sembra aver abbandonato ogni possibilità di successo nella sua vita. La coppia ha due figli con Andrea che il padre sospetta sia gay, questifare un annuncio e spiazza tutti con la decisione di diventare sacerdote cosa che colpisce Tommaso che da sempre si professa ateo. Secondo ...

Il rito, ricorda il quotidiano El Heraldo de México, si chiama 'niña princesas' (la principessa bambina) e si celebra ogni anno per, comela tradizione, far sì che 'e la Madre Natura ...Paolo Saporitichiudere il doloroso cerchio con una suite intima, inquieta, in cui il ... Saporiti spiega: "Questo lavoro parla anche di una ricerca diForse. Se anchefosse una reazione, ...Ce neparlare 'Sì, sono nato ad Alcira Gigena, un paese di 5 mila abitanti della provincia ...nascere la vocazione religiosa 'Già da ragazzo mi piaceva moltissimo meditare la Parola di. Il ...

Se Dio vuole, Don Pietro è ispirato a Don Fabio Rosini CinemaSerieTV.it

E Francesco ha risposto che, soprattutto nella vita di un sacerdote, fanno bene perché aiutano a crescere spiritualmente ...Si è svolta nei giorni scorsi a Istanbul la visita del Presidente della Pontificia accademia di teologia, mons. Antonio Staglianò, al patriarca ecumenico di Costantinopoli, Bartolomeo I. (ANSA) ...