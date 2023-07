(Di lunedì 3 luglio 2023) Rimane in condizione stabili ma gravi il 13enne precipitato nel torrente Resco. Intanto la parrocchia di Santo Stefano in Pane si stringe attorno alla famiglia

Rimane in condizione stabili ma gravi il 13enne precipitato nel torrente Resco. Intanto la parrocchia di Santo Stefano in Pane si stringe attorno alla famiglia... poco prima delle 17 di pomeriggio un ragazzino di 13 anni, residente nel Fiorentino e impegnato in un'escursione con un gruppo, come riporta La Nazione , è improvvisamenteda un ponte. ...... "In verità, in verità vi dico: se il chicco di granoin terra non muore, rimane solo; se ... tanti poveri, cercatori di Dio, famiglie intere, gruppi, scuole,, persone delle istituzioni, ...

Scout caduto dal ponte, "la comunità prega per lui" LA NAZIONE

Rimane in condizione stabili ma gravi il 13enne precipitato nel torrente Resco. Intanto la parrocchia di Santo Stefano in Pane si stringe attorno alla famiglia ...Nell’incidente ha battuto la testa, resta in prognosi riservata al Meyer ma è stabile. Nessuno aveva mai segnalato la barriera fragile. L’arcata sequestrata, le indagini.