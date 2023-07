Scopri la banca che offre i migliori tassi di cambio per le vacanze | Martin Lewis svela tutto

Leggi su oggi-notizie

(Di lunedì 3 luglio 2023) Oggi Notizie Il team di MSE diha rivelato che First Direct ha eliminato tutte le commissioni per le transazioni all'estero e i prelievi di contanti all'estero. Questa mossaai clientidi"quasi perfetti" e rappresenta un vantaggio sia per i nuovi che per i vecchi titolari di conto. Se sei interessato a ottenere vantaggi aggiuntivi per le spese all'estero, ci sono diverse carte di debito e di credito disponibili che offrono rimborso in denaro e altre offerte interessanti. Tuttavia, se non sei interessato a queste offerte specifiche, i siti di confronto dei prezzi possono aiutarti a trovare il conto con idisponibili. Di cosa parliamo in questo articolo... First Direct ha eliminato le commissioni per l'uso di carte di ...