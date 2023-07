Scoperto cluster misterioso di malattia cerebrale simile alla mucca pazza che colpisce adulti sani

Leggi su oggi-notizie

In una piccola provincia canadese, una misteriosaha colpito almeno 200 persone, causando sintomi simili a quelli della. Questaha devastato alcune centinaia di persone, tra cui giovani, che soffrono di problemi di memoria, spasmi muscolari, difficoltà nell'equilibrio e nella mobilità, perdita di peso inspiegabile e molti altri sintomi debilitanti. Le cause di questasono ancora sconosciute, ma alcuni sostengono che le alghe blu-verdi e l'erbicida glifosato presenti nella provincia potrebbero essere responsabili. Un medico neurologo ha sottolineato l'aumento dei casi e ha fatto appello per una riapertura delle indagini. I pazienti sono principalmente concentrati in due aree della provincia, Moncton e la Penisola Acadiana.