Scontro Suv-auto sulla Laurentina | il 20enne alla guida della Tesla non era al cellulare

(Di lunedì 3 luglio 2023) Roma – Non stava usando ililche sabato, su via, si è scontrato con un’provocando la morte di una donna, Simonetta Cardone, di 67 anni. Il ragazzo, a bordo con altri giovani, è indagato per omicidio stradale nell’ambito dell’inchiesta aperta dProcura di Roma, che ha disposto l’psiavittima e affidato le indaginiPolizia locale di Roma Capitale. Da una prima analisi suldel, che è stato sequestrato, non emergerebbe la presenza di altri video girati a bordo dell’o di altri video ...

L'analisi del cellulare sequestrato al ragazzo, che si trovava a bordo delTesla assieme ad ... Pare inoltre che il dispositivo non fosse in funzione nei momenti che hanno preceduto lotra i ...Un altro tragico incidente è avvenuto sulle strade di Roma, questa volta coinvolgendo unTesla guidato contromano da un ventenne. Loha causato la morte di una ...I ragazzi sulsono stati medicati al Sant'Eugenio per lievi escoriazioni, solo un ha riportato ...a piedi l'autostrada A29 Palermo - Mazara mentre nel Barese un 22enne è morto dopo unotra ...

Roma, suv guidato da 20enne contromano si schianta contro auto: morta donna di 67 anni Sky Tg24

Analizzato il telefono del giovane indagato per omicidio stradale. Proseguono le indagini sulla scatola nera della Tesla per stabilire la velocità prima dell’incidente ...Dalle indagini della polizia locale, coordinate dalla procura di Roma, emerge che il suv che sabato ha provocato l'incidente di via Laurentina, a Roma, al ...