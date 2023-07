Scontri in Francia | l’appello della nonna di Nahel | “Fermatevi | basta violenze”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 3 luglio 2023) Quinta notte di proteste inper l’uccisione di, giovane ucciso martedì scorso da un poliziotto a Nanterre. Questa notte 157 arresti e più di 300 incendi, morto un vigile del fuoco mentre cercava di spegnere le fiamme. I poliziotti dispiegati sono circa 45mila per fermare lein. Il giovaneucciso da un poliziottoin- Photo Credits AvvenireMartedì 27 giugno, a Nanterre il 17enneè stato ucciso da un poliziotto, freddato con un colpo al torace per non essersi fermato ad un posto di blocco. La morte diera stata spiegata ufficialmente con il ricorso alla “legittima difesa” di un poliziotto che aveva rischiato di farsi investire dal grosso Suv Mercedes in mano al ...