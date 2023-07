Sciarelli ritrova sulla spiaggia il ragazzo scomparso Da quale dettaglio l' ha riconosciuto

Leggi su iltempo

(Di lunedì 3 luglio 2023) Una vita dedicata almento di persone scomparse. Federica, conduttrice del programma “Chi l'ha visto?”, è riuscita ancora una volta a ricongiungere una famiglia disperata per la sparizione del proprio figlio di 15 anni. Ma, stavolta, lo ha fatto in prima persona. A riportare la notizia è stata proprio la redazione della trasmissione Rai, con un post su Twitter nelannunciava le buone condizioni di salute del. È successo nel pomeriggio di domenica, quando intorno alle 16 la giornalista ha individuato il disperso a qualche chilometro di distanza dal luogo da cui si era allontanato. Infatti l'adolescente stava trascorrendo una giornata di relax al mare con i propri genitori, sul litorale romano nella località Maccarese. A un certo punto di lui si sono perse le tracce, come fosse svanito nel ...