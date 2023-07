Sci alpino | allenamenti a Les Deux Alps per Marta Bassino dal 3 al 6 luglio

(Di lunedì 3 luglio 2023)sarà la protagonista di una serie diin programma a partire da lunedì 3 sino a giovedì 6a Les. Tre giorni disulle nevi francesi per la campionessa piemontese, accompagnata dall’allenatore Daniele Simoncelli in vista della prossima stagione. Nel medesimo luogo e quasi nello stesso periodo – dal 3 al 7– saranno presenti anche le squadre osservati speed e polivalenti maschili e femminili. Il direttore tecnico giovanile Polo Deflorian ha deciso di convocare quattordici atleti nove maschi e cinque ragazze. Nel gruppo maschile saranno protagonisti Alberto Claudani, Garbiel Masneri, Nicolò Nosenzo, Lorenzo Magoni, Filippo Sambugaro, Glauco Antonioli, Pietro Broglio, Alessandro Guerresco e ...

La piemontese si prepara per l'inizio della stagione agonistica. MILANO - Il direttore tecnico azzurro Gianluca Rulfi ha organizzato una serie di allenamenti sciistici, che vedranno impegnata Marta

