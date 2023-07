Schlein su salario minimo | governo approvi nostra proposta

AGI/Vista - "La proposta per ilminimo non vale solo per i lavoratori dipendenti. È una proposta a tutto tondo che guarda a ... le parole della segretaria del PD, Elly, a margine della ...... si siede accanto a, i fotografi sono percorsi da una scossa di eccitazione. Eccoli insieme. In una sala lauree inusualmente zeppa di telecamere e fotografi si svolge il convegno 'e ...minimo nella nostra proposta vuole dire rafforzarla - spiega la- perche estende a tutti i lavoratori di un settore la retribuzione complessiva prevista dal contratto comparativamente ...

Schlein sul salario minimo: «Questo governo vive su un altro Paese, non vede i tre milioni di lavoratori... Corriere della Sera

Analizziamo tutti i pro e i contro del salario minimo, la proposta di legge delle opposizioni: ecco quanto c'è di vero nelle parole di Schlein.Le opposizioni trovano un accordo su una proposta unica per il salario minimo: “La necessità di un intervento a garanzia dell’adeguatezza delle retribuzioni dei lavoratori, in particolare di… Leggi ...