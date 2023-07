Schlein in pressing sul salario minimo | ma la sua proposta non sta in piedi

(Di lunedì 3 luglio 2023) I rischi riferiti all'introduzione della misura sono diversi tra cui l’aumento dei lavoratori in nero e i contratti pirata. Secondo il ministro Calderone è possibile optare per percorsi differenti e maggiormente adeguati

...oppone ildelle opposizioni, che proprio su questa proposta misurano la loro convergenza. Negli stessi minuti in cui la premier parla di fronte alla platea di Assolombarda, Conte e......oppone ildelle opposizioni, che proprio su questa proposta misurano la loro convergenza. Negli stessi minuti in cui la premier parla di fronte alla platea di Assolombarda, Conte e...... sulle quali l'Unione europea faa tutto campo all'Italia. L'appuntamento è per martedì 4 ... La segretaria del Pd Ellyin un'intervista a La Repubblica ha attaccato la linea dell'...

Salario minimo, pressing da sinistra. Schlein chiama sindacati e imprese la Repubblica

No alla proposta del salario minimo. La discussione sta coinvolgendo sindacati, datori di lavoro e governo. Il centrodestra: "Non è una soluzione" ...Al muro alzato dalla Meloni sul salario minimo, non credo sia la ricetta, si oppone il pressing delle opposizioni, che proprio su questa proposta misurano la loro convergenza. Negli stessi minuti in c ...