Scherma | l’Italia vince e convince agli Europei Ora c’è un Mondiale casalingo fondamentale

Leggi su oasport

(Di lunedì 3 luglio 2023) Laazzurra non tradisce le aspettative e neglisdoppiati si conferma ancora la nazione numero uno del Vecchio Continente. Guardando al medare complessivo tra Plovdiv (prove individuali) e Cracovia (gara a squadre)si è posizionata al primo posto davanti alla Francia, con anche il record di sedici podi. Un primato che va a superare quello ottenuto un anno ad Antalya, quando le mede furono quattordici. Il fioretto si conferma l’arma di punta del, che ha monopolizzato il gradino più alto del podio in ogni gara individuale e a squadre. Un dominio assoluto da parte dei ragazzi di Stefano Cerioni, che ora proveranno a ripetersi anche ai Mondiali. Sarà molto importantere l’oro iridato a squadre per issarsi in vetta al ranking ...