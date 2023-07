Scherma | Garozzo | ' gap con avversari è minore perché maestri italiani vanno all' estero'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 3 luglio 2023) Roma, 3 lug. - (Adnkronos) - Un filo, anzi una stoccata che unisce Cracovia e Milano. Dagli Europei in Polonia ai Mondiali, per di più casalinghi, con un mantra, un dogma: vincere, vincere ancora. Per l'Italia c'è stata una pioggia di ori, di podi. E non è ancora finita. Danieleha vinto da qualche ora l'oro a squadre nel fioretto maschile agli Europei polacchi assieme a Filippo Macchi, Tommaso Marini e Alessio Foconi. Ha già rivisto più volte la prova finale, ha evidenziato con la matita rossa passato gli errori compiuti, nonostante il trionfo. “Non va lasciato nulla al dettaglio -sottolinea il campione olimpico di Rio a 'La Ragione'-, sono un perfezionista, nei dettagli si vince, specie ora che lacambia di continuo e la scuola europea si ritrovainternazionali. Se il lotto dei migliori si allarga, bisogna ...