Scheletro trovato a Roma | pm valuta il caso di Andreea Rabciuc

(Di lunedì 3 luglio 2023) La Procura di Ancona ha contattato le autorità giudiziarie capitoline per avere aggiornamenti sui resti rinvenuti nel parco del Pigneto. La scomparsa della ventottenne romena risale al 12 marzo 2022

Richiesta l'analisi del Dna sui resti rinvenuti al Prenestino. L'ipotesi è che si tratti della 28enne romena sparita nel marzo di un anno fa nelle Marche dopo ...Loaveva anche una collanina. Dettagli che potrebbero coincidere con Andreea. La giovane vista nella capitale Le prime segnalazioni arrivate poco dopo la sua scomparsa erano state fatte

Potrebbe essere di Andreea Rabciuc lo scheletro trovato sabato scorso a Roma, a Casal Bertone, in un parco, in via Ettore Fieramosca 114. La giovane 28enne romena era scomparsa ...La procura di Ancona ha chiesto alle autorità giudiziare di Roma degli aggiornamenti sullo scheletro ritrovato sabato scorso.