Sanità | Casciello Azione | “Riaprire subito il Pronto Soccorso dell’ospedale di Agropoli”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 3 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Sulle tragedie non si specula ma ci si interroga e si interviene perchè vengano scongiurate in futuro. L’ufficiale dell’esercito Aniello Rozza è morto in un incidente stradale con la moglie e la madre che tentava disperatamente di trasportare all’ospedale di Eboli perchè colta da malore. Rozza, scampato a un attentato in Somalia nel 1993, ha trovato la morte con la moglie e la madre perchè era in vacanza addove l’ospedale è chiuso da anni e ilinattivo. L’ufficiale non ha avuto altra scelta: correre in auto verso Eboli. Di tragedie così si rischia di registrarne tante soprattutto nel periodo estivo quando lungo la costa da Paestum ad Acciaroli la popolresidente si moltiplica. La domanda è semplice e improcrastinabile: perchè non viene riaperto l’ospedale di ...