Sandro Tonali è ufficialmente un nuovo giocatore del Newcastle | il saluto video sui social | “Spero sia un arrivederci”

(Di lunedì 3 luglio 2023) È ufficiale,è undel. Sia il Milan che il club inglese hanno ufficializzato l’operazione di mercato sui loro canali, ringraziando il. L’operazione è stata conclusa per un valore di 70 milioni di euro più bonus ed è stata la più onerosa di sempre per unitaliano.ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028 e guadagnerà 8 milioni di euro netti all’anno che potrebbero salire a 10 in caso di raggiungimento di bonus e risultati. Su Instagram il centrocampista ha pubblicato un lungo post condi ringraziamento per il Milan, società nella quale è cresciuto e si è affermato calcisticamente, nel quale ripercorre gli anni condivisi con la società ...

