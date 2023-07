Samsung Electronics presenta il TV QLED da 98”

(Di lunedì 3 luglio 2023)Italia S.p.A. annuncia l’arrivo sul mercato italiano dell’attesissimoQ80C da 98”, che sarà disponibile per il pre-order a partire dal 3 luglio 2023, ampliando così la propria line-up di TV premium e fornendo un ventaglio sempre più ampio di opzioni ancora più esclusive sia in termini di immagine che di design Alimentato da un processore Neural Quantum 4K, il TV sfrutta la tecnologia AI Upscaling per adattare immagini di qualità ottimizzata a uno schermo extra-large, potenziando nitidezza e profondità dei contenuti. Alla scoperta diQ80C da 98” La tecnologia Quantum HDR+ permette di cogliere meravigliosi dettagli sia nelle scene più scure che in quelle più luminose. La combinazione con il volume colore al 100% di Quantum Dot mette a disposizione degli spettatori una numerosa varietà di ...

Proprio per questa ragione,ha deciso di agire non appena un ingegnere ha copiato parti del codice sorgente nel chatbot di OpenAI, vietando in toto l'uso dell'IA generativa. A ..., il più grande produttore di chip a contratto al mondo, e, il principale produttore mondiale di chip di memoria, stanno incontrando difficoltà a ridurre la loro "impronta di ...... non solo dell'intrattenimento, soprattutto per i Millennial e la Generazione Z ', ha affermato Evelyn Kim, Executive Vice President del D2C Center di. ' Attueremo varie ...

Samsung Game Portal, debutta in Italia il sito dedicato ai dispositivi per giocare HDblog

S amsung Electronics Italia S.p.A. annuncia l’arrivo sul mercato italiano dell’attesissimo QLED Q80C da 98”, che sarà disponibile per il pre-order a partire dal 3 luglio 2023, ampliando così la ...Fare le pulizie in modo “intelligente” e con un tocco di stile Ora si può, con il nuovo aspirapolvere senza filo Samsung BESPOKE Jet™ AI, un alleato potente ed affidabile per chi cerca di vacuum ...