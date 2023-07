Sampdoria | occhi sul Leeds | da Monteiro a Joseph e Klaesson | i nomi

nerazzurri - come confermato anche dal suo agente - anche su Emil Audero, portiere che già conoscere la nostra Serie A e che potrebbe lasciare ladopo la retrocessione in Serie B del ...2023 - 07 - 01 20:19:36 Il Milan rimette glisu Fresneda Il Milan rimette glisu ... 2023 - 07 - 01 17:28:22 L'ex Samp Winks al Leicester Il Leicester ha ufficializzato Winks, ex. ...Su tutte c'è la, che dopo aver scelto l'allenatore (Pirlo) deve ridimensionare il monte ingaggi e quindi aggiustare la rosa. Sono stati avviati i contatti col giocatore, quindi nei prossimi ...

Nottingham Forest, occhi su Audero della Sampdoria Sportitalia

L’estremo difensore ha giocato tre con D’Aversa, conquistando due salvezza consecutive in Serie A. Attualmente è della Salernitana ...Prosegue a gonfie vele 'Essere Laziali', la campagna abbonamenti per la stagione 2023/2024 della Lazio. A 10 giorni... Tra i profili sondati dalla Lazio nel ruolo di vice Immobile il nome più accredit ...