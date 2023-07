Samardzic obiettivo Inter | talento tanto | ma ancora da sviluppare

Leggi su inter-news

(Di lunedì 3 luglio 2023) Lazarè un nuovodell’. Il centrocampista dell’Udinese, classe 2002, è unche ha già dimostrato di poter avere un impatto in Serie A, ma hadiversi ambiti in cui migliorare. AGGIUNTA ALLA LISTA – Il nome di Lazarè comparso sui radar di mercato dell’. Il centrocampista dell’Udinese si inserisce così nell’elenco dei potenziali rinforzi per la mediana nerazzurra. Che in queste prime settimane di mercato ha già visto alternarsi Milinkovic-Savic, Frattesi, che resta sempre il favorito, e Koopmeiners. Cosa possiamo dire deltedesco?GIOVANE – Il giocatore dell’Udinese in primo luogo è il più giovane dei profili in elenco.è un classe 2002, che ...