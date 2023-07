Samardzic | l’Udinese apre alla cessione e incontra l’Inter! Fissato il prezzo – SI

Leggi su inter-news

(Di lunedì 3 luglio 2023)resta un profilo da tenere d’occhio per l’Inter attualmente in vantaggio sul giocatore. Secondo quanto riportato da Sportitalia,fissa ildel giocatore e presto incontrerà l’Inter. NUOVO INCONTRO –resta un obiettivo principale per il centrocampo dell’Inter così come Davide Frattesi. Il club nerazzurro è in vantaggio su entrambi i giocatori e il suo valore è di circa 30 milioni secondo, anche se trattabile a 25. L’operazione non è in chiusura con i nerazzurri, ma presto le due dirigenze si incontreranno, indicativamente tra mercoledì e giovedì. Sul giocatore ci sono anche Milan e Napoli. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) ...