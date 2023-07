Samardzic-Inter | Campoccia VP Udinese | «Stiamo lavorando»

(Di lunedì 3 luglio 2023) Uno dei nomi usciti nelle ultime ore per il centrocampo dell’è quello di Lazarcettato dai cronisti presenti fuori dall’assemblea di Lega, il Vicepresidente dell’Stefanoha brevemente commentato le voci. AL LAVORO – Poche parole, poche informazioni, ma nessuna smentita. Questo, in sintesi, Stefanorogato dai cronisti presenti riguardo alle voci di una trattativa traper Lazar, il Vicepresidente del club friulano ha commentato in questo modo, senza sbilanciarsi: «Ci, per quanto riguarda eventuali trattative bisogna parlare con il presidente Gino Pozzo».-News - Ultime ...

Commenta per primo Stefano Campoccia , direttore sportivo dell'Udinese , ha parlato all'uscita dell'Assemblea di Lega odierna:Obiettivo più concreto per l'è sicuramentedell'Udinese, che dopo un'ottima stagione è pronto a spiccare il volo. Il Milan lo segue da tempo, ma non ha ancora approfondito il discorso ...Calciomercato,: entra in corsa l'Si scalda la corsa a Lazar, talentuosa mezzapunta dell'Udinese. Il Milan segue da tempo il 21enne tedesco naturalizzato serbo. Napoli, Roma ...

Altra giornata di calciomercato, altre ufficialità: Sandro Tonali e Marcelo Brozovic lasciano l’Italia e si uniscono a Newcastle e Al Nassr. Vediamo come Milan e Inter sostituiranno i due centrocampis ...In vista della prossima stagione l'Inter ha già iniziato a rinforzare la squadra e Marotta è al lavoro già da tempo per le uscite, che come specificato da ...