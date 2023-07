(Di lunedì 3 luglio 2023) Il direttore del CorSport online, Pasquale, si è soffermato sul futuro die Kim e sui nomi dei possibili sostituti. Nell’ambito di una recente intervista al programma radiofonico “1 Football Club” su 1 Station Radio, Pasquale, direttore del Corriere dello Sport online, si è soffermato su alcune possibili cessioni in casa Napoli, partendo da Kim Min-Jae e a fornendo interessanti dettagli sulla trattativa che lo porterà alMonaco. Secondo, l’affare è ormai concluso e l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare nelle prossime ore. Sebbene la trattativa sia praticamente definita, restano da limare solo alcuni dettagli contrattuali. Le voci sul sostituto di Kim sono molteplici e, di recente, sembra che Kilman del Wolverhampton sia balzato in pole position. Nonostante il ...

...Pasquale, direttore del Corriere dello Sport online: Immobilismo della Roma dal punto di vista del calciomercato, mentre a Napoli si parla soltanto delle presunte cessioni di Osimhen e: ...A "1 Football Club", programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale, direttore del Corriere dello Sport ...... è intervenuto Pasquale, direttore del Corriere dello Sport online. Di seguito, un ... Dopo l'addio di koulibaly, non sarà difficile sostituire ancheMinjae "Anche in questo il presidente ...

Salvione: “Kim-Bayern, questione di ore. Come rifiutare 150mln per Osimhen Problema che per ora non si pone” napolipiu.com

Il direttore del Corriere dello Sport online sull'attaccante nigeriano: 'Serviranno offerte davvero importanti per poter impensierire il Napoli'.Pasquale Salvione, ha riportato le ultime notizie sul calciomercato del Napoli, le voci su Osimhen, Kim e il possibile arrivo di Koopmeiners.