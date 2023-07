(Di lunedì 3 luglio 2023) AGI - Nuovo botta e risposta tra Antonioe Matteosulle alleanze in vista delle prossime elezioni Europee. Stamani il reggente di Forza Italia, conversando con i cronisti, aveva ribadito quanto già detto un paio di settimane fa in occasione della due giorni romana del Ppe, e cioé che "un'alleanza in Europa conè assolutamente possibile, dopo le elezioni europee" e che "consiamo pronti a fare alleanze in Italia e fuori dall'Italia". "Il problema - ha aggiunto - sono Afd e il partito della signora Le Pen, perché sono due partiti anti-europeisti. C'è una incompatibilità non solo con Forza Italia ma con la famiglia del Partito popolare europeo". Una messa a punto importante, perché fatta nel giorno stesso in cui il leader leghista(in videoconferenza) Marine Le Pen. Ma ...

"Mai la Lega andrà con la sinistra e i socialisti e non accetto veti sui nostri alleati", ha detto. "L'unica speranza di cambiare l'Europa è tenere unito tutto quello che è alternativo alla ...... dopo le elezioni europee' e che 'consiamo pronti a fare alleanze in Italia e fuori dall'... Una messa a punto importante, perché fatta nel giorno stesso in cui il leader leghista(in ...Un gioco di sponde che si consuma anche sulla scena italiana eparticolarmente attivo in questi giorni. La sua proposta di "un patto scritto", è stata snobbata o rigettata da FdI e FI: l'...

Salvini vede Le Pen e 'sfida' Tajani, nessun veto AGI - Agenzia Italia

Botta e risposta sulle alleanze in vista delle prossime europee. Il leader della Lega ribadisce la determinazione a costruire una casa comune del centrodestra alternativa ai socialisti. Il reggente az ...Il leghista vede l’alleata e tiene con sé anche l’estrema destra tedesca. I Popolari non ne vogliono sapere, e “dopo le Europee non è escluso un nuovo giro ...