Salvini sente Le Pen Tajani mette in chiaro | Per noi impossibile un accordo con lei o AfD

(Di lunedì 3 luglio 2023) Salta il faccia a faccia, solo una videotelefonata a causa dei tumulti in Francia. Il leader leghista ha proposto un patto del centrodestra in vista delle Europee con uno sguardo rivolto anche ai nazionalisti francesi

Queste le grandi aspettative di, chela vittoria alle europee in tasca a undici mesi dal voto. La stessa certezza che aveva alle elezioni del 25 settembre del 2022. E infatti allora ...D'altronde anche Giuseppe Conte siprimus inter pares: "Abbiamo lavorato a fari spenti per ...a Fratoianni Conte e Schlein come non firmerà proposte su giustizia o fisco con Meloni e", fa ...... Matteo. Alla conta dei voti la Lega è stata votata da 269 agnonesi, pari all'11,42 per ...- che hanno premiato anche l'impegno che ho profuso per consentire la riapertura del Ponte- ...

Salvini vede Le Pen. Tajani mette in chiaro: "Per noi impossibile un ... L'HuffPost

“Se Santanchè riterrà di andare in Aula, liberissima di farlo. Si è innocenti fino a prova contraria, a me le spiegazioni date sono più che sufficienti, poi valuterà lei”: è il commento di Matteo ...Il ministro del Turismo Daniela Santanchè subisce critiche anche dalla maggioranza, prima che Matteo Salvini esprima vicinanza ...