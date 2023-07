Salvini | non accetto veti sui nostri alleati in Europa

"Mai la Lega andrà con la sinistra e i socialisti eaccetto veti sui nostri alleati": lo ha detto il segretario della Lega, Matteo, nel colloquio con i vertici del Rassemblement National, Marine Le Pen e Jordan Bardella. "L'unica speranza ...Tajani congela lo spostamento a destra del Ppe ecancella l'incontro romano con Le Pen: quali sono le alleanze possibili per la destra in Ue Ma le polemichesi fermano qui. Bianca ......desideri guardare a destra e recidere una volta per tutte gli accordi con la sinistra"."Mai la Lega andrà con la sinistra e i socialisti eaccetto veti sui nostri alleati - ha ribadito- .

Saviano: Salvini non risponderà mai delle falsità su Carola Rackete, protetto dagli amici in Senato Fanpage.it

Roma, 3 lug. (askanews) - Il leader della Lega Matteo Salvini ha avuto un colloquio in videocollegamento con i vertici del Rassemblement ..."Mai la Lega andrà con la sinistra e i socialisti e non accetto veti sui nostri alleati": lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, nel colloquio con i vertici del Rassemblement National, ...